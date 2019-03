Nadia Toffa, l’annuncio shock: “È così che ci si ammala di cancro”. Il post denuncia pubblicato nelle ultime sta avendo notevole visibilità.

Come avevamo già riportato, nelle ultime ore la giornalista e presentatrice del programma “Le Iene” Nadia Toffa, ha condiviso un post che fatto molto discutere soprattutto per l’utilizzo di toni particolarmente seri. Si tratta di una clip che ha come protagonista don Maurizio Patriciello, che da anni fa della lotta contro la camorra e contro l’emergenza rifiuti nella terra dei fuochi. “Vi presento un vero guerriero” recita la Toffa nella didascalia, spiegando che si tratta di una persona che ha sempre dato speranza soprattutto alle persone che da anni continuano ad ammalarsi di cancro. Tanti sono stati i commenti degli utenti che seguono la nota giornalista, soprattutto uno in particolare ha attirato la sua attenzione. E senza esitare, la Toffa ha risposto.

Nadia Toffa e l’annuncio shock che ha sconvolto i suoi follower

Tra i diversi commenti pieni di indignazione e rabbia, c’è chi chiede maggiori informazioni riguardo alle parole espresse all’interno del video. In particolare un utente ha chiesto alla Toffa dove di trovasse “questo schifo”. La giornalista che condivide la denuncia posta da Don Maurizio Patriciello, risponde: “Caivano dove ogni giorno la camorra sversa rifiuti tossici e gli dà fuoco. Le persone si ammalano così di cancro”. Un’affermazione che ha un peso e che fa comprendere inoltre la gravità della situazione. Nadia Toffa continua quindi imperterrita a fare il suo lavoro con grande iniziativa ma soprattutto dimostra grande forza dato che lei stessa lotta contro il tumore.

