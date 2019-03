Nilufar Addati e Vittorio Parigini insieme? Il commento di lei sorprende tutti

Ha fatto discutere e non poco la storia e la vicenda che ha visto protagonisti a “Uomini e Donne” Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Al di là, però, di come è andata tra di loro, si tratta di due persone che continuano ad essere molto chiacchierate. Soprattutto sui social. Sono in molti, infatti, quelli che non demordono e continuano a sperare in un futuro per loro insieme. Per quanto riguarda, però, la bellissima Nilufar, il suo nome nelle ultime ore è stato accostato a quello di un altro personaggio spesso al centro di voci di gossip.

Si tratta di Vittorio Parigini, calciatore del Torino. A quanto pare, però, si tratta di una semplice voce, come appare chiaro da un suo commento.

Nilufar e Parigini, il commento di lei chiarisce tutto

Sono molti gli utenti che, nelle ultime ore, hanno chiesto a Nilufar del suo rapporto con Vittorio Parigini. In virtù di questo, ad un utente l’ex di “Uomini e Donne” ha risposto con delle parole a dir poco eloquenti: “Mi scrive, mai risposto ad un messaggio, anche meno tesoro mio!” Insomma, una chiusura netta e definitiva.