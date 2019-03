Nina Moric spiazza tutti: incredibile bordata a Fabrizio Corona sul suo profilo Instagram.

Era stato ampiamente annunciato e così è avvenuto. Fabrizio Corona ha chiesto scusa a Barbara D’Urso in diretta, durante la prima puntata del nuovo talk della conduttrice. E’ stato proprio l’ex re dei paparazzi l’ospite più atteso della puntata numero uno di Live-Non è la D’Urso. Una presenza, quella di Corona, che come sempre fa discutere: c’è chi si schiera apertamente contro di lui, chi invece ne apprezza l’estrema sincerità. Ma le tante persone che hanno commentato l’intervento di Fabrizio Corona nella trasmissione della D’Urso, una su tutte non è passata inosservata: la sua ex moglie Nina Moric.

Per tutte le ultime news su Nina Moric, Fabrizio Corona e tutte i dettagli sulla partecipazione alla trasmissione di Barbara D’Urso CLICCA QUI!

Nina Moric spiazza tutti: incredibile bordata a Fabrizio Corona in un commento su Instagram

I dissapori tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso risalgono ad anni fa, quando il fotografo piazzò in prima pagina una foto del figlio della conduttrice intento a fumare quello che secondo Fabrizio era uno spinello. La D’Urso indignata scelse le vie legali. Da l’,il gelo. Fino a ieri sera, quando Fabrizio, con toni pacati rispetto al suo solito, decide di chiedere scusa alla conduttrice, pentito di aver tirato in ballo un ragazzo innocente. “I figli devono essere lasciati fuori, ti chiedo scusa”.

Forse ti interessa anche leggere —->Nina Moric si difende e accusa Belen: ecco il motivo del suo sfogo contro la Rodriguez

Scuse che Barbara ha accettato, e che anche molti nel pubblico hanno apprezzato. Ma non tutti. La bellissima ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric, ha detto la sua sulla questione in un modo del tutto particolare. A un utente che su Instagram le ha chiesto “Pensi che faccia bene Corona ad andare dalla D’Urso?“, Nina risponde con una frase che non lascia spazio a dubbi. Un chiaro segno che alla bella Nina ormai poco importa delle vicende turbolente del suo ex. Ecco le sue parole: