Paola Caruso, è polemica sui social: quel gesto non è andato giù

Paola Caruso, è polemica sui social: quel gesto non è passato inosservato

L’ex bonas di Avanti un Altro, Paola Caruso, sta vivendo un periodo davvero splendido. Pochi settimane fa, infatti, è nato il suo primogenito Michele. Nonostante la storia con il padre del piccolo non sia proseguita. Anzi. I due se ne sono detti di tutti i colori nel salotto di Barbara D’Urso. Paola ha dimostrato a tutti la sua forza e tenacia, portando avanti la sua gravidanza. E così, il 2 marzo, ha ricevuto la gioia più grande che una donna possa ricevere nella sua vita. La nascita di un figlio, infatti, stravolge l’esistenza di ognuno di noi. Tuttavia, però, Paola, subito dopo aver mostrato una foto del suo piccolo, ha ricevuto una serie di critiche. Ecco cos’è successo.

Subito dopo aver dato alla luce il piccolo Michele ed essere ritornata a casa, Paola Caruso ha voluto condividere con i suoi numerosi fan la gioia del momento. L’ex bonas di Avanti un Altro ha pubblicato, infatti,una foto di suo figlio su Instagram. A quanto pare, però, questo gesto non è per nulla piaciuto ai suoi sostenitori. Ma, in particolare, ciò che non è andato affatto giù è la tutina indossata dal piccolo. A detta di molti, infatti, Paola avrebbe strumentalizzato l’immagine del neonato per sponsorizzare la nota marca d’abbigliamento della tutina. Ma non solo. Sono tantissime, infatti, le critiche ricevute sulla bellezza di tale indumento. Secondo molti suoi followers, quindi, non è affatto una tutina adatta ad un neonato. Si tratta di gusti personali, ovviamente. E naturalmente non è tardata la reazione di Paola. “Io adoro la tutina. A chi non piace è un problema suo”, scrive su Instagram. È più che giusta la sua reazione, no?