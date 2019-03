Pomeriggio 5, Al Bano e Loredana: ecco cos’è successo dietro le quinte. Una rivelazione che fa pensare ad un ritorno di fiamma della coppia.

La coppia Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme in tv dopo 15 anni di assenza. Questo è successo ieri nella prima puntata del nuovo programma di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso. Infatti una delle prime interviste è stata proprio quella fatta dalla conduttrice ad Al Bano e Loredana Lecciso. I due non erano soli ma in compagnia degli figli, Albano junior e Yasmine, invitati come personaggi ad interagire con la coppia. Il nuovo format della D’Urso ha fatto molto discutere, sia per gli ospiti sia per gli argomenti trattati. Una questione trattata anche all’interno del programma pomeridiano, sempre da lei condotto, Pomeriggio 5. Tuttavia ci si è focalizzati su un particolare importante della serata, il “dietro le quinte”.

Pomeriggio 5, dietro le quinte dell’ex coppia Al Bano e Loredana

A quanto pare a Pomeriggio 5 ci sono state delle rivelazioni riguardo la storia tra Al bano e Loredana che, per Giovanni Ciacci, non può dirsi conclusa del tutto. L’esperto di look ha commentato insieme alla conduttrice le foto pubblicate stamattina da Loredana. Gli scatti mostrano l’ex coppia stranamente complice e felice. La didascalia inoltre è alquanto misteriosa e fa pensare ad un ritorno di fiamma: “Colazione in camera…”. Ciacci aggiunge inoltre di aver notato dietro le quinte un dettaglio non indifferente: “Barbara c’è una cosa che non mente, gli occhi. E gli occhi innamorati si riconoscono subito”. Un riferimento importante, quello di Ciacci, che non è però condiviso dalla conduttrice. Infatti la D’Urso sottolinea la bellezza della famiglia completa di Al Bano e Loredana come non si è mai vista in tv.

