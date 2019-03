Pomeriggio 5, puntata fiammeggiante nel salotto di Barbara D’Urso dove si affrontano diversi temi caldi di attualità, ma no mancano le gaffe degli ospiti

Va in onda Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso dopo il grande successo di ieri di Live, Non è la D’Urso. Tra gli ospiti ci sono, come sempre Giovanni Ciacci, Guendalina Tavassi, Maria Monsé, Cecilia Capriotti, Deianira Marzano, Roberta D’Amiata. Giovanni Ciacci è vestito da Capitan America e subito inizia una puntata piuttosto complicata all’insegna di un po’ di trash tanto che la D’Urso ha cercato di sedare la situazione dichiarando che Antonio Ricci (Striscia La Notizia) è già contento così.

Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi e Deianira Marzano

Intanto però l’attenzione si sposta su Deianira Marzano che indossa un cappello di piume gialle che dichiara di essere illibata da due anni e di essersi messa questo cappello per farsi notare: “Deianira Marzano si è messa le piume in memoria dell’uccello” dichiara Guendalina Tavassi che però allo stesso tempo fa a sua volta una gaffe e dichiara “Io spero che nessuno si sieda qui dopo di me. Mi sono messa una crema abbronzante e ora c’è l’impronta marrone sulla sedia, spero che non venga nessuno dopo di me oppure si ricorderà di me. Mi mancava Carlo Conti per questo mi sono messa questa crema” chiosa la Tavassi. Barbara D’Urso così interviene: “Carlo io speravo me la ridessi migliorata invece, se possibile è peggiorata, comunque auguri visto che ieri era il tuo compleanno”. Insomma Barbara D’Urso a inizio puntata di Pomeriggio 5 ha dichiarato che ieri è andata a dormire tardissimo e ha dormito solo 3 ore, purtroppo quella di oggi si prospetta essere una puntata tutto tranne che facile: “Mi sa che oggi avrai il tuo bel da fare” dichiara Giovanni Ciacci e subito dopo interviene Maria Monsé che mostra una tutina aderente dichiarando che gliela ha disegnata la figlia Perla Maria.

