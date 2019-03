Stasera in Tv, giovedì 14 marzo: Che Dio ci Aiuti | Trama | Anticipazioni | Cast. Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di questa sera 14 marzo 2019.

Questa sera, giovedì 14 marzo 2019, su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata di Che Dio Ci Aiuti, la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Andrà in onda in prima serata un doppio appuntamento del programma di produzione Rai Fiction. Scopriamo le anticipazioni sulla puntata di questa sera, la trama ed il cast completo.

Stasera in Tv, giovedì 14 marzo: Che Dio ci Aiuti | Trama | Anticipazioni | Cast

Questa sera, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata di Che Dio Ci Aiuti, la fiction di produzione Rai in cui vede la famosa attrice, Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela: mamma per tutte le donne del convento, è un personaggio bizzarro ed amato. Quando il convento diventa un convitto, aperto al pubblico, la suora entra in contatto anche con nuove persone e durante la fiction, le aiuterà a risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani.

L’appuntamento di questa sera sarà diviso in due episodi: “Istruzioni per crescere” e “L’essenziale”. Nel primo vedremo Suor Angela fare una sorprendente scoperta, legata al padre di un bambino ricoverato in ospedale. Intanto, Nico, dopo aver lasciato Maria, deciderà di partire e lasciare ad Asia la responsabilità di prendersi cura di Mattia. Tutto cambierà quando l’avvocato scoprirà la verità sulla ragazza.

Nel secondo ed ultimo episodio della serata, Suor Angela e Nico cercheranno di aiutare Maria che ha un segreto che non può rivelare. Ginevra, intanto, è confusa sui propri sentimenti ma decide di aiutare Nico con il trasloco. Suor Angela, infine, prenderà una decisione inaspettata che cambierà le sorti all’interno del convento.

Il cast della fiction è composto da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi, Arianna Montefiori, Cristiano Caccamo, Laura Adriani e Simonetta Columbu.

