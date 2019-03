Stefano Sala e Dasha gravemente insultati a Napoli: “Quanta rabbia…”

L’esperienza all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, nella sua ultima edizione, lo ha segnato in maniera del tutto inevitabile. Ovviamente tanti i momenti belli, trascorsi in maniera particolare con Benedetta Mazza, ma anche alcuni meno belli. O quanto meno sono stati meno belli gli effetti di alcune sue azioni. Il fatto di essersi avvicinato in particolar modo a Benedetta aveva creato delle fratture nel suo rapporto con la sua fidanzata Dasha.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito degli ex concorrenti del “Grande Fratello VIP”, con un particolare riferimento a Stefano Sala per essere sempre aggiornato sulla sua vita all’esterno della casa insieme a Dasha, allora CLICCA QUI!

I due, però, dopo alcuni momenti di tensione in cui si sono allontanati, sono tornati insieme per la gioia di tutti i loro fan. La cosa non a tutti è piaciuta e per questo motivo sul web ha iniziato a circolare una voce davvero brutta. Sui social, infatti, ha trovato spazio la notizia di un giro a Napoli fatto da Stefano e Dasha, con i due che sarebbero stati ricoperti di insulti.

Stefano Sala e Dasha insultati a Napoli? Arriva la verità

Dal momento che la voce stava iniziando a circolare con una certa insistenza, Stefano ha deciso di stroncare questi rumors in maniera molto netta: “1. Ero a Positano; 2. La mia ragazza sta a Kiev per lavoro; 3. I napoletani sono un popolo calorosissimo, con un gran cuore, che io amo; 4. Ma quanta rabbia, signora!”