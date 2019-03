SuperEnalotto, vince 70mila euro ma rischia di perderli. Il vincitore del concorso n° 150 di sabato 15 febbraio del 2018 si è presentato solo oggi.

L’Italia è uno dei paesi in cui maggiormente le persone sono solite tentare la fortuna con il gioco d’azzardo. Tra lotteria istantanee, lotto, SuperEnalotto e scommesse sportive, il giro di soldi legato a questo tipo di gioco d’azzardo è davvero enorme, e nel caso di lotto, SuperEnalotto e tanti altri giochi, va a rimpinguare le casse dello stato che supervisiona e gestisce questo tipo di gioco d’azzardo. Quest’oggi però parliamo di uno dei casi in cui ad essere rimpinguate sono le tasche degli scommettitori, che nonostante un bel po’ di distrazione sono riusciti comunque a portare a casa la somma vinta grazie all’estrazione del SuperEnalotto. Si tratta di una storia alquanto singolare, visto che il fortunato di turno, che ha vinto in provincia di Lecce, aveva ancora solo 2 giorni di tempo per riscuotere la vincita da oltre 70 mila euro che aveva ottenuto grazie alla sua giocata al Supernalotto.

SuperEnalotto, ecco chi è il vincitore dei 70mila euro

Il vincitore si è presentato solo oggi a ritirare la sua vincita, dopo averla ottenuta nel concorso n° 150 di sabato 15 febbraio del 2018. Il vincitore, aveva giocato con un bonus da 2 euro tramite la piattaforma online di Sisal al Supernalotto, e al portale Agipronews racconta come sono andate le cose in queste ore frenetiche: “Quando pensi alla fortuna, pensi di trovare 10 euro nella tasca di un vecchio pantalone e ti senti già felice. Quello che non puoi prevedere, come nel mio caso, è che sia ostinata e che abbia fatto di tutto per raggiungermi, con sms, mail, notifiche personalizzate sulla app SuperEnalotto, segnalazioni sui media e una raccomandata, quella che temevo di aprire immaginando di aggiungere una nuova voce alla lista delle cose da pagare”.

Il semplice fatto di essersi dimenticato di controllare la giocata quel sabato sera, poteva far perdere oltre 70 mila euro vinti a questo signore di Lecce. Per fortuna, tutto è finito per il meglio.

