Temptation Island 2019: come partecipare al casting.

Sono aperte le selezioni per partecipare a Temptation Island, il programma di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia.

L’annuncio arriva da Raffaella Mennoia, attraverso ad un video postato su Instagram, in cui l’autrice tv comunica ufficialmente l’inizio dei casting per la nuova edizione di Temptation Island in onda su Canale 5.

Per chi fosse interessato a partecipare, non soltanto come single, ma anche come coppie non sposate e senza figli, per iscriversi ai casting può compilare l’apposito modulo pubblicato online sul sito wittytv.it nella sezione Temptation Island.

Temptation Island 2019

“Ci siamo….ripartono i cast per la nuova edizione di @temptationisland_official..se volete partecipare come coppia o se siete single iscrivetevi tramite www.wittytv.it..vi aspetto..aggiungerei…TUTTO QUESTO È TEMPTATION ISLAND”.

Queste le parole inserite nella didascalia di Raffaella Mennoia che annuncia l’inizio dei casting del programma.

La nuova edizione di Temptation Island inizia vedrà la partecipazione di moltissime coppie che metteranno a dura prova il loro rapporto, in particolare la gelosia, dato che la maggior parte di loro dichiara di essere ossessionato dalla paura di essere lasciato dal partner. Quante di loro reggeranno e quante di loro invece scoppieranno?

A raccontare le storie dei protagonisti sarà come al solito Filippo Bisciglia.

Intanto, le prime indiscrezioni sul reality estivo targato Mediaset, vedono tra le probabili coppie partecipanti all’edizione Vip: Stefano Torrese e Pamela Barretta, i due quarantenni) che dopo tante vicissitudini sono ormai una coppia a tutti gli effetti. Inoltre, potrebbero partecipare alla sesta edizione di Temptation Island anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Dunque, non ci resta che attendere ulteriori novità in merito alla nuova edizione del reality delle tentazioni.