Uomini e Donne, chi è veramente il corteggiatore Alessandro Angelucci. Ad averlo riconosciuto immediatamente è stato Gianni Sperti.

Per Uomini e Donne, popolare programma di Canale 5 che va in onda ogni giorno nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, continuano ad esserci novità in merito ai tronisti che siedono in studio. Questa volta però la novità è in merito ai corteggiatori, visto che dopo Salvatore e Cristiano, anche Alessandro Angelucci si affida a Uomini e Donne per cercare l’amore e chissà, la donna della sua vita. Il giovane ha accettato l’appuntamento al buio e ha ritrovato sul trono Giulia Cavaglià e Angela Nasti.

Uomini e Donne, il corteggiatore Alessandro Angelucci ha un viso conosciuto

Ad averlo notato immediatamente in mezzo ai vari corteggiatori, è stato Gianni Sperti. Durante una puntata infatti lo storico opinionista del programma condotto da Maria De Filippi ha preso la parole e ha raccontato chi fosse Alessandro Angelucci: “Io so chi è Alessandro. Me lo ricordo. Era piccolino. Alessandro è il fratello di Salvatore Angelucci“. Alessandro successivamente ha poi svelato cosa stia facendo oggi nella vita. Alessandro Angelucci ha 24 anni ed attualmente è il gestore di un negozio di abbigliamento: “Oggi ho 24 anni. Vengo da Pescara, nella vita gestisco un negozio di abbigliamento con i miei genitori. D’estate faccio il bagnino. I miei fratelli? Stanno bene, hanno due bambine bellissime. Sono due volte zio”.

Ma ve li ricordate Salvatore e Cristiano Angelucci? Salvatore partecipò all’edizione 2005/2006 di Uomini e Donne, scegliendo poi Paola Frizziero. Salvatore spiegò di cercare una ragazza bella, dolce ma che avesse anche un carattere forte. Lui era timido, diffidente e orgoglioso. Dopo la storia con Paola Frizziero, non finita bene, si fidanzò con Karina Cascella, con la quale ha avuta una bellissima bambina: la piccola Ginevra. Per chi se lo stesse chiedendo, anche la relazione con Karina Cascella è terminata. Per quanto riguarda Cristiano Angelucci invece, la sua scelta ricadde su Roberta Leto. Una volta usciti dallo studio, però, la loro relazione durò pochissimo.