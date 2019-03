Uomini e Donne, ecco chi sarà il nuovo tronista: non è del tutto sconosciuto ai fan.

La seconda parte della stagione 2018-2019 di Uomini e Donne è iniziata da poco. Sul trono, in questa seconda fase, due belle fanciulle dal carattere niente male: Angela Nasti, sorella dell’influencer Chiara Nasti, e Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Tra i due troni rosa lui, Andrea Zelletta, il bel pugliese che sembra aver già conquistato parecchi cuori. Ma secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul web, qualcuno potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Pare infatti che a breve sarà presentato un nuovo tronista, il quarto in questo momento. E la notizia sconvolgente è che si tratterebbe di un volto abbastanza noto per i fan del programma. Scopriamo chi è!

Uomini e Donne, ecco chi sarà il nuovo tronista: è il fratello di un ex corteggiatore

Pare quindi ufficiale che ad affiancare Angela, Giulia e Andrea sul trono più famoso della tv, ci sarà un altro uomo. Come accade sempre alla vigilia delle presentazioni dei nuovi tronisti, sul web impazza il toto-nome. Chi sarà? Tra i migliaia di nomi apparsi, c’è stato anche quello di un’ex corteggiatore molto amato, Giordano Mazzocchi, ormai ex fidanzato della tronista Nilufar. Dopo la fine della relazione con la napoletana, infatti, in molti vorrebbero rivedere Giordano nelle vesti di tronista.

Che dire, la richieste potrebbe essere in parte soddisfatta. Il motivo? La redazione di Uomini e Donne avrebbe scelto proprio il fratello di Giordano, Agostino Mazzocchi, che tra l’altro assomiglia in modo impressionante al fratello. Un volto non del tutto sconosciuto ai fa, che lo conoscono attraverso il più noto fratello maggiore, e che ne apprezzano già non solo la bellezza, ma anche il carattere passionale e determinato. Dote di famiglia, a quanto pare. Riuscirà Agostino a trovare l’amore della sua vita grazie a Queen Mary? Staremo a vedere.