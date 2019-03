Valentina Vignali, lato B in bella mostra: Instagram di stucco.

Valentina Vignali ha pubblicato sul suo profilo uno scatto che ha mandato in delirio i suoi fan.

La bella cestista non smette mai di stupire i suoi fan. Con una foto mozzafiato si mostra in tutto il suo splendore sul suo profilo Instagram personale. La foto in pochissimi minuti colleziona tantissimi like e commenti positivi e, alcuni, anche un po’ spinti.

In meno di mezz’ora infatti sono più di centomila i seguaci che hanno messo “mi piace” al post.

Il corpo della giocatrice di basket, è da far girare la testa. Nella foto postata qualche minuto fa poi, il tutto è esaltato da un bikini rosso. Valentina si trova di spalle con il lato B in bella mostra. Questo dettaglio ha fatto impazzire letteralmente i fan della bella mora che non è nuova a scatti così provocanti.

La Vignali è diventata una vera e propria star dei social. Il suo profilo Instagram conta più di due milioni di utenti che ogni giorno aumentano sempre più.

Valentina tiene aggiornati costantemente i suoi seguaci con scatti della sua vita quotidiana e sportiva, i suoi shooting fotografici e le collaborazioni con numerosi brand di cui è testimonial.

Di tanto in tanto ecco comparire scatti mozzafiato che fanno impazzire i fan. L’ultimo, come detto, è stato postato qualche minuto fa. L’estate è lontana ma, in questa foto, Valentina posa in costume mettendo in mostra le sue curve.

Visualizza questo post su Instagram LATINO GANG 🍑 Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali) in data: Mar 14, 2019 at 5:25 PDT