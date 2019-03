Anna Tatangelo è davvero sconvolgente: il giubbino di jeans si sbottona, dettaglio imperdibile. I suoi fan saranno sicuramente andati in delirio.

Anna Tatangelo è sicuramente tra le più belle cantanti del panorama italiano. Possiamo sicuramente affermare che Gigi D’Alessio, suo compagno di vita, sia veramente un uomo molto fortunato. Da poco è tornata nella scena della canzone italiana con un remake di Ragazza di periferia con Achille Lauro. Un pezzo che ha portato una ventata di novità e non solo. Prossimamente, tornerà con l’album ‘La fortuna sia con me’, con tante nuove canzone tra cui ‘Chiedere scusa’ in cui, forse, racconterà anche una parte della sua vita. Nel nuovo, inoltre, ci sarà spazio anche per il nuovo brano che presenterà a Sanremo, Le nostre anime di notte.

Anna Tatangelo, occhio al giubbino che si sbottona

Che Anna Tatangelo sia una brava cantante, beh, questo è noto a tutti. Chi non ricorda la sua ‘Ragazza di periferia’? Chi non ha mai cantato a squarciagola sotto la doccia ‘Io ti dirò le cose dette mai…”? Tuttavia, possiamo dire che Anna Tatangelo sia molto brava anche in palestra. E, oltretutto, Anna Tatangelo è anche di una bellezza sconvolgente.

Il motivo? Beh, basta guadare questa foto che ha postato sul suo account Instagram. Il giubbotto di jeans le si sbottona e spuntano fuori degli addominali che sembrano marmorei. A quanto pare, ogni giorno, la cantante non allena soltanto le corde vocali, bensì anche il corpo. ‘Corde vocali sane, in corpore sano’, dicevano gli antichi… o no? Beh, forse non era proprio così. Ma per Anna Tatangelo vale questa regola, assolutamente ed innegabilmente. Su di lei sembra che il tempo non sia mai passato. Una donna veramente molto in forma nonostante la vita abbastanza colma di impegni che conduce.

Sembra quasi la ragazza della porta accanto in questa foto: molto semplice e genuina, con tre codini alla testa anziché i classici due. “In quale città vorreste una data del tour?” chiede la bella cantante per pubblicizzare anche un po’ il suo prossimo disco: “La fortuna sia con me”. Beh, se la volete nella vostra città non vi resta che commentare… in effetti, ogni evento con Anna Tatangelo è sempre imperdibile. Perché lasciarsi scappare l’occasione?