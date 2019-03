Chi è Lasse Matberg: età, carrieta e vita privata del Vichingo di Ballando con le Stelle.

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2019 c’è un personaggio noto nel mondo dei social ma quasi sconosciuto al pubblico televisivo. Si tratta di un ufficiale norvegese: Lasse Matberg.

Nato nel 1986, Lasse Matberg è diventato una star di Instagram, dove è soprannominato il vichingo per la folta barba e la chioma di cappelli biondi. E per chi si chiedesse il perché di tanto successo, basta osservare i suoi scatti per comprenderlo. Occhi azzurri, folta chioma bionda, muscoli in bella vista e barba lunga sono le caratteristiche che fanno impazzire le donne che lo seguono e che, per queste sue qualità e per la grande somiglianza, è stato spesso paragonato anche a Thor, il famoso personaggio della Marvel .

Chi è Lasse Matberg: Carriera

Lasse Matberg è laureato in Discipline Sportive e Nutrizionista. Infatti, entra nella marina norvegese con il ruolo di cuoco, prima di rincorrere un nuovo sogno: la carriera militare. Oggi è luogotenente della Reale Marina Norvegese, con base nella cittadina di Stavanger.

Inizia anche a fare il modello. Nel 2015 vince il titolo di Mister Barba di Norvegia. Da qui, diventa una vera e propria star di Instagram collezionando più di 600 mila followers.

Curiosità sul vichingo di Ballando con le Stelle

Lasse ha dichiarato in un’intervista al Daily Mail che da bambino era vittima di bullismo da parte dei compagni di classe. “Mi dicevano che ero brutto e mi prendevano in giro per via dei miei denti da coniglio”. Di certo, si è preso una sua rivincita diventando “il vichingo più famoso di Instagram”. Ma soprattutto realizzando il suo sogno di intraprendere la carriera militare.

Per coloro che sono interessate al bel vichingo, vi informiamo che a quanto pare Lasse Matberg è single. Non ci sono informazioni circa la sua vita privata e sentimentale. Magari, potrà innamorarsi proprio durante l’esperienza a Ballando con le Stelle.

