Diletta Leotta in palestra con Elodie: completi scollatissimi, fan in visibilio. Le storia in palestra diventano interessanti grazie ad un particolare.

Diletta Leotta è senza ombra di dubbio una delle donne più amate e seguite in Italia. Oltre a condurre il programma Diletta Gol su DAZN è anche una speaker radiofonica di Radio 105. In particolare, utilizza il suo profilo Instagram per aggiornare o dare anticipazioni sui vari programmi legati a lei. Il suo profilo che 3,8 milioni di follower, è davvero molto seguito soprattutto per le storie che la Leotta si diletta a condividere. Proprio nelle ultime ore ha postato una storia in compagnia dell’amica cantante Elodie. I fan però non hanno potuto fare a meno di notare qualcosa in questo video che riguarda proprio le due bellissime ragazze alle prese con la palestra.

Diletta Leotta e Elodie alle prese con l’attività fisica in palestra

Le due bellezze sono solite condividere storie insieme, ma stavolta la location è molto particolare. Infatti nelle storie pubblicate nelle ultime ore, Diletta Leotta insieme a Elodie, passa del tempo a prendersi cura del proprio corpo in palestra. E’ inevitabile non notare l’abbigliamento, top scollati e leggins stretti, scelto da entrambe che rende la storia ancora più interessante. Inizialmente la conduttrice avvisa i suoi follower di essere in compagnia di “Diletta”, riprendendo poi Elodie che la imita. Le riprese successive invece vedono entrambe intraprendere duri esercizi di coppia in palestra. La storia dell’esercizio con la corda ad esempio è ipnotica, splendidi sorrisi e curve in mostra.

