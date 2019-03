Emily Ratajkowski, Instagram bollente: la biancheria non copre tutto

La bella modella londinese non smette mai di incantare i suoi fan. E se, infatti, in un recente articolo vi avevamo parlato di uno scatto davvero particolare.Poche ore fa, inoltre, Emily Ratajkowski ha pubblicato un’ulteriore foto davvero pazzesca. Bisogna ammettere che la ragazza non ha per nulla bisogno di determinate presentazioni. La modella, infatti, su Instagram vanta un successo davvero incredibile. Pensate, conta all’incirca 22 milioni di fan. Insomma, dei numero davvero assurdi e pazzeschi. Ma che, d’altra parte, sono più che meritati. Ovviamente, Emily cerca di tenersi in contatto con i suoi sostenitori. Pubblicando, appunto, delle foto davvero mostruose. Come quella di poche ore fa. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Bisogna ammettere che in questo ultimo scatto Emily Ratajkowski si è letteralmente superata. La modella londinese, infatti, ha pubblicato poche ore fa una foto davvero pazzesca. Che avrà mandato, senz’altro, i suoi fan in visibilio. E, d’altra parte, non è assolutamente la prima volta. Emily, infatti, è solita pubblicare determinati scatti fotografici. Ma ogni volta, però, si supera sempre di più. Così come l’ultimo, pubblicato davvero poco fa. Nello scatto in questione, tra l’altro riproposto sopra, la modella appare in una posa davvero fantastica. Uno scatto davvero semplice, bisogna ammetterlo. Ma che, nello stesso tempo, sottolinea al massimo la bellezza e semplicità della modella. Immediati, quindi, sono state le reazioni da parte dei suoi followers. In pochissimo tempo, infatti, il delizioso scatto ha ricevuto più di 632mila “mi piace”. Senza considerare, tra l’altro, i 3000 commenti ricevuti. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ma si potrebbe mai dire il contrario?