Francesca Fialdini incantata da un concorrente di Ballando con le Stelle.

Nell’ultima puntata de “La Vita in Diretta”, in onda giovedì 14 marzo su Raiuno, Francesca Fialdini è rimasta a dir poco incantata da un concorrente di Ballando con le Stelle.

In studio è arrivata Milly Carlucci per presentare al pubblico alcuni dei futuri protagonisti di Ballando con le Stelle 2019.

Tra questi spunta il bel vichingo norvegese Lasse Matberg, webstar e tenente della Royal Norwegian Navy, che sembra aver fatto colpo su Francesca Fialdini.

Francesca Fialdini affascinata da Lasse Matberg di Ballando con le Stelle

Il futuro ballerino, appena entrato in studio, ha salutato Milly con un bacio. La Fialdini, invece, è stata salutata con il tipico saluto norvegese dei vichinghi, così Lasse Matberg prende in braccio Francesca Fialdini tra gli applausi del pubblico in studio. “Good idea!”, esclama Francesca mentre accarezza la spalla del gradito ospite.

Il tenente sembra incuriosire molto la conduttrice, che dopo aver espresso apertamente l’apprezzamento per la scelta di Milly, a fine intervista, dichiara con ironia: “Io vado via con lui, tu fai quello che vuoi”. A questo punto il conduttore Tiberio Timperi replica: “Chissà come sarà dopo la cura Fialdini, Lasse Matberg”.

“Io cercavo sul web personaggi particolari e sono stata colpita da lui, scoprendo poi il suo ruolo nella marina norvegese, nonché rappresentante della Marina alla Nato”. Ha spiegato Milly Carlucci sulla scelta fatta per il nuovo cast dello storico dance show di casa Rai.

Milly ha presentato anche un’altra concorrente. Si tratta della Vukotic, che sarà in coppia con Simone De Pasquale, si aggiungono agli altri concorrenti ufficializzati in queste ore, ovvero Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Enrilo Lo Verso, Nancy Brilli, Angelo russo il Catarella di Montalbano, Dani Osvaldo, Two Twins, Marco Leonardi, Antonio Razzi e Suor Cristina.