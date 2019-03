La vita in diretta, Patrizia Pellegrino l’ha detto davanti a tutti: gelo in studio. L’attrice di teatro ha stupito tutti con una rivelazione shock.

La vita in diretta, condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, è un noto programma di attualità con approfondimenti sulle ultime notizie e fatti di cronaca nera, in compagnia di personaggi celebri e persone comuni che hanno sempre qualcosa da raccontare. Stavolta a creare scalpore per non è tanto l’argomento trattato ma una dichiarazione fatta da Patrizia Pellegrino, nota attrice di teatro e showgirl italiana. Mentre si parlava dei medicinali in Italia, la Pellegrino infatti ha fatto una rivelazione inaspettata che ha paralizzato lo studio.

La vita in diretta, Patrizia Pellegrino fa una rivelazione che paralizza lo studio

Come stavamo dicendo la problematica trattata, al momento della rivelazione della Pellegrino, erano i medicinali. In particolare la discussione er incentrata sulle cure in Italia che sono sempre più un lusso per quattro milioni di persone, anche se le persone anziane tendono ad abusare dei medicinali. Nello studio c’era come ospite Patrizia Pellegrino che ha voluto prendere parola, facendo una rivelazione che stupito Timperi e paralizzato l’intero pubblico. La pellegrino infatti ha dichiarato di assumere degli “induttori al sonno” per dormire. Timperi a quel punto ha voluto correggere l’attrice, sottolineando che fossero dei sonniferi per cercare di “banalizzare” il nome del medicinale. La Pellegrino ha replicato dicendo: “Esatto, avendo io una vita abbastanza sregolata, essendo un’attrice di teatro, spesso faccio tardi la notte. Ho perso il mio equilibro giorno notte e quindi ho bisogno di assumere qualcosa per darmi quella bottarella per cominciare a dormire”.

