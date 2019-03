Louis Tomlinson sconvolto dopo la morte della sorella.

La sorella adolescente di Louis Tomlinson è morta dopo aver subito un infarto. La diciottenne Félicité Tomlinson, Modella e influencer con 1,4 milioni di follower su Instagram, era nel suo monolocale a Londra quando è stata colpita di un infarto improvviso. La morte di Felicité ha sconvolto tutta la famiglia, dato che la ragazza non aveva mai sofferto di problemi di cuore.

Secondo una fonte anonima il cantante degli One Direction è rimasto “sconvolto” da questa enorme tragedia. Tomlinson non aveva ancora superato del tutto la morte della madre, deceduta nel dicembre 2016 per leucemia.

Louis Tomlinson: la drastica decisione

Una grave lutto ha colpito Louis Tomlinson in questi giorni. Il cantante degli One Direction, mercoledì scorso, ha dovuto dire addio a sua sorella Félicité, trovata morta nella sua casa a Londra a seguito di un improvviso arresto cardiaco. Questa tragedia ha decisamente turbato l’artista che, come ha riportato il Mirror stamattina, ha deciso di annullare i suoi prossimi impegni lavorativi e la promozione del suo ultimo singolo.

Una fonte rimasta anonima ha raccontato al Mirror di un Louis Tomlinson“Sconvolto”: “Ha annullato il tour promozionale, inclusa la sua esibizione su Comic Relief per questa grande tragedia. Louis dopo la scomparsa della madre è diventato il capo famiglia, c’è sempre per i suoi fratelli e tutti vogliono esserci per lui”.

La terribile notizia ha sollevato un’enorme e immediata ondata di solidarietà da parte dei tanti sostenitori degli One Direction. Sono milioni i messaggi, commenti e dediche delle fan provenienti da ogni parte del mondo.

Una dura prova per il cantante, costretto ad affrontare un ulteriore terribile lutto.