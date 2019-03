Michelle Hunziker, la notizia che aspettava da tempo è finalmente arrivata

Michelle Hunziker torna alla conduzione di un programma televisivo in compagnia di J-Ax. Sì, la showgirl svizzera prenderà le redini del programma che sarà trasmesso su Canale 5: parliamo dell’edizione italiana di All Together Now, un talent show che ha già preso piede in Inghilterra con un bel po’ di consensi da parte del pubblico. Si partirà ufficialmente a metà maggio. La trasmissione, per il momento, è trasmessa sul primo canale della BBC nel Regno Unito con la conduzione di Rob Beckett. Sarà curioso vedere Michelle Hunziker alla conduzione di un nuovo programma televisivo, un talent show. Insomma, è la prima volta che veste questi panni. Di sicuro non ci sarà da annoiarsi.

Michelle Hunziker conduce un nuovo programma televisivo con J-Ax

Insomma, Michelle Hunziker e J-Ax sono garanzia di successo, assolutamente. Chissà, però, se il pubblico italiano apprezzerà questo talenti dandogli lo stesso seguito che sta avendo in Inghilterra. Il talent show musicale sarà prodotto da Endemol Shine e, stando a quanto riporta TV Sorrisi e Canzoni, J-Ax sarà il presidente della propria giuria.

Sì, perché essendo un talent ci saranno dei giudici. Dei giudici che dovranno valutare gli artisti che si esibiranno. I cantanti dovranno portare sul palco delle famose cover, rendendole proprie con arrangiamenti nuovi.

J-Ax e Dj Dad: tornano gli Articolo 31

Gli Articolo 31 sono tornati e già hanno annunciato quattro nuovi appuntamenti live. Dei concerti che sicuramente raccoglieranno tutti i nostalgici di quegli anni in cui la band si esibiva insieme. J-Ax e DJ Jad porteranno avanti il progetto, inaugurato lo scorso mese di ottobre sul palco del Fabrique di Milano, che li vuole di nuovo insieme sul palco. Per emozionare ancora una volta il pubblico, per tornare alle origini e rivivere quelle fantastiche sensazioni insieme al loro pubblico.