Karina Cascella contro Rosa Perrotta a Pomeriggio 5, ecco cosa è successo nel salotto di Barbara D’Urso.

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha affrontato una parte dedicata all’attualità, come sempre e poi anche spazio al gossip con l’argomento delle rifatte e della chirurgia estetica. Ospiti in studio, tra le altre, Taylor Mega che ha dichiarato di essersi rifatta le labbra e il seno e poi Karina Cascella e Rosa Perrotta, proprio tra le due si è scatenata una folle lite.

Rosa Perrotta e Karina Cascella: lite a Pomeriggio 5

Karina Cascella, già da tempo ha accusato Rosa Perrotta di essersi rifatta da capo a piedi mentre la fidanzata di Pietro Tartaglione ha negato tutto. Rosa ha da poco compiuto 30 anni e Barbara D’Urso ha mandato in onda il video del compleanno: “È stato il compleanno più bello della mia vita, era il primo che trascorrevo con Pietro perché l’anno scorso ero sull’Isola dei Famosi, e poi sono incinta, sono felicissima”. Barbara D’Urso chiede così a Rosa Perrotta come sta il piccolo e a chi assomiglia: “Siamo al sesto mese ormai, manca pochissimo. Oggi abbiamo fatto l’ecografia strutturale, è un po’ monello perché si nascondeva con le mani il viso, ma abbiamo intravisto che ha un bel nasino”.

Karina Cascella e la frase sul figlio di Rosa Perrotta

Su questa affermazione interviene acidissima Karina Cascella che dichiara: “Come fai a chiedere a qualcuno che si è rifatto a chi assomiglia il bambino, avrà il naso che aveva prima Rosa no?”. La Perrotta si infuria a questo punto e dichiara: “Sei pessima a parlare di un bambino ancora non nato in questo modo, veramente io non ho parole. Poi scusate stiamo parlando di chirurgia plastica con una leggerezza estrema mentre invece alcune volte le persone ricorrono alla chirurgia per dei problemi psicologici, delle debolezze, bisogna avere rispetto di tutti e comprendere anche le motivazioni che portano qualcuno ad approcciarsi alla chirurgia”. Insomma Rosa Perrotta sarà anche incinta, ma non si fa certo mettere i piedi in testa da nessuno.

