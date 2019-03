Rossella Intellicato, duro attacco contro Tina Cipollari: “Sei una cafona”. Ancora oggi si parla delle famose storie pubblicate sul suo profilo.

Rossella Intellicato, nota ex concorrente del Grande Fratello e tronista, ha lasciato il segno con l’attacco nei confronti dell’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. La Intellicato non è mai stata grande amica dell’opinionista, infatti lasciò il programma di Maria de Filippi subito dopo una dura lite con quest’ultima. Tuttavia la situazione è peggiorata quando l’ex tronista ha lasciato delle dichiarazioni importanti nelle storie del suo profilo Instagram. Infatti Rossella sostiene che Tina Cipollari, grazie alla sua presenza a Uomini e Donne, percepirebbe 5mila euro al mese.

Rossella Intellicato e duro attacco contro Tina Cipollari: parole forti che non sono state dimenticate

L’ex gieffina Rossella Intellicato alcuni mesi fa condivise delle dichiarazioni che ancora oggi fanno parlare. Storie che sono rimaste impresse soprattutto per le argomentazioni che furono cacciate fuori. Nelle storie in questione la Intellicato accusava Tina Cipollari di essere “cafona, maleducata e aggressiva” per il modo in cui si rapporta, in particolare Gema Galgani. Rossella inoltre dedicò dei video che spiegavano la sua precedente accusa dei “5 mila euro” al mese. Queste storie sono ancora ben visibili su internet, proprio a sottolineare che la questione non è stata capita da tutti. Nelle storie però Rossella diceva: “Io mi domando: un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e maleducate. Qua vedo che a distanza di tre anni la maleducazione ed il bullismo sono alle stelle, sempre ed esclusivamente dalla stessa persona. Mi chiedo ma quando le scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione? Perché è inutile che facciamo i perbenisti, i moralisti, che facciamo articoli e rubriche sul bullismo quando un programma delle 14.45 mette in onda una persona che dimostra di essere cafona, maleducata e aggressiva“.

