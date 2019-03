Sanremo Young, ecco chi è il vincitore della seconda edizione del talent

Questa sera è andata in onda la nuova ed ultima puntata del talent di Rai Uno. Sanremo Young, condotto dall’inimitabile Antonella Clerici, ha tenuto tantissimi italiani incollati al piccolo schermo. Riscuotendo, settimana dopo settimana, un notevole successo. D’altra parte, non potevamo aspettarci nulla di diverso. Gli ospiti di ogni appuntamento e la giuria erano davvero stellari. Senza considerare, tra l’altro, lo spietato talento di ogni singolo concorrente. Purtroppo, però, l’avventura è terminata. Stasera, infatti, si decreterà il vincitore. A tal proposito, infatti, ci sono delle novità davvero pazzesche. Come svelato anche in un recente articolo, infatti, il vincitore di questa seconda edizione ha l’opportunità di accedere direttamente a Sanremo Giovani. Insomma, un’occasione davvero unica.

Come dicevamo quindi, stasera si concluderà la seconda edizione di Sanremo Young. Anche quest’anno, infatti, il talent ci ha letteralmente stupito. Dando la possibilità a 10 giovani aspiranti cantanti di esibirsi. Esprimendo a tutt’Italia il loro talento. Come in ogni talent, però, solo uno riesce a conquistare la vittoria. E, abbiamo già detto precedentemente, di quale vantaggi potrà usufruire il vincitore di questa seconda edizione del talent. Bisogna ammettere che nessuno di noi vorrebbe indossare i panni dei giurati. Ogni singolo concorrente, infatti, ha delle proprie peculiarità. Ma, soprattutto, delle doti che consentirebbero di aggiudicarsi la vittoria. Purtroppo, però, la formula del programma non prevede affatto questo. Soltanto uno, infatti, ne uscirà vincente. Sfruttando, quindi, la possibilità di accedere direttamente a Sanremo Giovani. Insomma, un’occasione davvero imperdibile. Bisogna ammetterlo. Ma chi sarà il vincitore? Beh, dopo un mese esatto dall’inizio del programma, stasera lo scopriremo.

