Stasera in Tv, venerdì 15 marzo: Sanremo Young. Quarto appuntamento con il talent per giovani cantanti condotto da Antonella Clerici.

Questa sera, 15 marzo 2019, andrà in onda la quinta e ultima puntata di Sanremo Young, spettacolo musicale che vedrà in gara pronti a contendersi un posto nella prossima edizione di Sanremo giovani, il prossimo dicembre.

Stasera in Tv, venerdì 15 marzo: Sanremo Young | Cast e Giuria | Anticipazioni | Ospiti

La finale di Sanremo Young andrà in onda questa sera, 15 marzo 2019, su Rai. Un talent di musica live: i concorrenti si sfideranno sulle note delle canzoni più famose del Festival di Sanremo precedenti.

I quattro finalisti di Sanremo Young 2019 sono Eden, Tecla Insolia, Kimono e Giuseppe Ciccarese.

Tanti gli ospiti illustri attesi: Raoul Bova, il cast del musical We Will Rock You, Riccardo Cocciante. I ragazzi, poi, duetteranno con Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci e Shade.

Ogni esibizione sarà poi accompagnata dalla Sanremo Young Orchestra, composta interamente da musicisti selezionati dal Maestro Diego Basso.

La classifica finale sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0). Al termine di tutte le esibizioni canore, saranno rese note solo la terza e la quarta posizione, mentre i primi 2 classificati verranno comunicati successivamente in ordine alfabetico. Seguirà il final countdown, dove i primi due classificati si sfideranno nel “match” finale. Il giovane talento che uscirà vittorioso, esclusivamente grazie al Televoto da quest’ultimo emozionante duello, sarà il vincitore assoluto di Sanremo Young 2019.