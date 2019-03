Stasera in Tv, venerdi 15 marzo: Ciao Darwin 8 – Terre desolate | Anticipazioni. Torna l’esilarante varietà, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Stasera in tv, 15 marzo 2019, torna in onda alle 21.20 su Canale 5 uno dei programmi più amati di sempre, Ciao Darwin. L’esilarante varietà, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha mostrato fin dall’inizio e soprattutto nella varie edizioni, l’aspetto più bizzarro dell’umanità. Prendendo spunto dal romanzo di Stephen King “Terre desolate”, questa ottava edizione esplorerà gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo inevitabilmente si sta avvicinando, affrontando quindi tematiche attuali.

Stasera in Tv, venerdi 15 marzo: Ciao Darwin 8 – Terre desolate | Anticipazioni e Ospiti

Nella prima puntata vedremo scontrarsi gli Chic contro Shock, dove l’eleganza si contrappone alla stravaganza. A capitanare le due squadre, ci saranno due grandi ospiti: il noto wedding planner Enzo Miccio e la showgirl italiana Lisa Fusco. Come sempre il programma chiede ai partecipanti di affrontare diverse prove, da superare per poter vincere la sfida finale. I partecipanti dovranno quindi mostrare di avere coraggio, forza, intelligenza, prontezza e anche un minimo di conoscenza della cultura generale. Come ben ricorderete tra le prove c’è “a spasso nel tempo”, che proietta i concorrenti in diverse epoche storiche o in particolari aree geografiche, le “prove di coraggio”, il “faccia a faccia” e il gioco finale con il quiz “cilindroni” che si riempie d’acqua ad ogni risposta sbagliata. Infine, nell’edizione di quest’anno la tanto amata e desiderata figura di Madre Natura, non sarà sempre la stessa per tutta la durata del programma ma una diversa per ogni puntata. Non dimenticate quindi l’appuntamento di questa sera con Ciao Darwin 8 in prima serataalle 21.20 su Canale 5.

