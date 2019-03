Pomeriggio 5, Barbara D’Urso affronta il tema della chirurgia plastica affrontando quali naufraghe dell’Isola dei Famosi si sono rifatte oppure no.

La seconda parte del programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, si concentra poi sugli eccessi della chirurgia estetica come Allegra Cole che ha la taglia 15 di seno e ha speso 75mila dollari per rifarsi anche il lato B. “Ma parlando di chi si rifà – aggiunge Barbara D’Urso – Andremo a cercare di capire chi si è rifatto oppure no all’Isola dei Famosi, anche perché alla fine anche Taylor Mega ha ammesso di essersi rifatta, ma solo il seno e le labbra. Avremo in studio poi anche Francesca Giuliano, la donna con il seno più grande al mondo”.

Taylor Mega rifatta? La verità a Pomeriggio 5

“Partiamo dalle super maggiorate – dichiara Barbara D’Urso – Ma poi vediamo anche Taylor Mega che ha dichiarato di aver rifatto solo il lato A e le labbra”. In molti però in studio da Barbara D’Urso non ci credono come Karina Cascella che sostiene che Taylor sia diversa nelle foto. “Hanno preso le mie foto di sette anni fa – dichiara la Mega – Quando ero in un periodo assurdo con mezza testa rasata e avevo dei problemi di tossicodipendenza. Ovvio che sembravo diversa”. Il pubblico di Pomeriggio 5, intervistati, hanno detto che secondo loro Taylor Mega era completamente rifatta, ma l’ex naufraga si difende: “Mi hanno detto che sono rifatta, ma non è vero, non ho problemi a dire cosa ho rifatto e cosa no”. La discussione poi si sposta su Rosa Perrotta, altra ospite di Pomeriggio 5, che era stata accusata anche lei di essere rifatta da Karina Cascella e Barbara D’Urso interviene: “Mettere a confronto due foto e dire che una persona è rifatta è troppo facile”.

