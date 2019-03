Tommaso Zorzi sotto accusa: il post da brividi su Instagram

Il giovane Tommaso Zorzi è stato vittima di un bruttissimo episodio. L’influencer, infatti, è stato gravemente accusato su Instagram. In particolare, ciò su cui è stato duramente attaccato è il suo stile di vita. A rivolgere delle parole davvero dure, tra l’altro, è una madre. La quale attacca Tommaso per aver fatto in modo che, con la sua condotta di vita, anche suo figlio diventasse omosessuale. Insomma, come dicevamo delle accuse davvero gravi. Ma, soprattutto, assurde. Parole a cui Tommaso, ovviamente, non ha risposto direttamente. Tuttavia, però ha pensato di fare qualcosa di insolito. Di diverso, insomma. Infatti, l’influencer ha pubblicato suddetto messaggio su Instagram. In modo da far notare l’assurdità del messaggio.

Per ulteriori news su Tommaso Zorzi, la sua vita privata, le sue ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi –> clicca qui

Leggi anche –> Pomeriggio 5 lite tra Rosa Perrotta e Karina Cascella, la frase sul figlio che sconvolge tutti

Tommaso Zorzi sotto accusa: il post da brividi su Instagram

Sta suscitando tantissime polemiche l’ultimo post pubblicato da Tommaso Zorzi su Instagram. In particolare, il giovane del reality Riccanza ha voluto condividere con i suoi numerosi followers un messaggio ricevuto in privato. Il testo di suddetto messaggio ha davvero dell’incredibile. Eccolo di seguito: “Per colpa sua mio figlio è diventato omosessuale in quanto lei sponsorizza apertamente questo stile di vita deviato e contro natura. Non ha una coscienza? Non si rende conto del danno che fa ai ragazzini che la seguono? Si faccia un esame di coscienza e si vergogni. Rovinare le famiglie in questo modo.” Insomma, le accuse mosse contro Tommaso sono ben chiare e definite. L’utente in questione, quindi, rimprovererebbe il giovane per aver influenzato, tra l’altro negativamente a detta sua, l’orientamento sessuale del figlio. Immediata è stata, quindi, la reazione dei sostenitori del ragazzo. In molti, infatti, hanno commentato il post. Spiegando chiaramente la loro disapprovazioni da tali parole.

Leggi anche –> Belen Rodriguez in camerino, l’abito si apre proprio lì: si vede tutto