Uomini e Donne, splendida notizia per Lorenzo e Claudia: fan in delirio. Rivelazione che fa parte di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

Grandi notizie dalla coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che hanno rilasciato alcune importanti dichiarazioni al magazine di Uomini e Donne, dedicato ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. I due dopo un percorso lungo e profondo nel programma di Maria De Filippi ma soprattutto dopo la scelta al castello, sono inseparabili. Felicità e amore che sprizza da tutti i pori, ben visibile da entrambi i profili ufficiali della coppia. Ogni giorno deliziano i loro follower con storie, foto e video che intrattengono i fan, soprattutto per la simpatia mostrata dall’ex tronista Lorenzo. Nelle ultime ore però i fan sono in visibilio per l’intervista rilasciata dalla coppia oggi al magazine di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia hanno rivelato che…

Dopo la fine del loro lungo percorso all’interno del programma, Lorenzo è stato a casa di lei a Latina e successivamente la coppia è andata a Milano per andare a trovare la famiglia di Riccardi. L’ex corteggiatrice ha affermato di essere stata accolta a braccia aperte dalla famiglia del suo fidanzato e ha già instaurato un bel rapporto con il padre di Lorenzo. I giorni passati a Milano hanno aperto gli occhi alla coppia che ha sempre più il desiderio di stare insieme. Proprio per questo motivo Lorenzo e Claudia hanno confessato di voler andare a convivere. In particolare la Dionigi ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne: “La nostra idea è prendere un appartamento a Latina piuttosto che a Roma, almeno siamo vicini alla mia famiglia per qualsiasi necessità, e poi salire da lui tutte le volte che sarà necessario. Io ho ventotto anni e mi sento pronta. Questa convivenza sarebbe una bella prova per vedere quanto è forte il nostro amore. Non vediamo l’ora!”.

