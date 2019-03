Amici di Maria de Filippi: perchè Alessandro Casillo ha abbandonato la scuola.

Il giovane cantante non si è presentato in studio nella puntata di oggi 16 marzo. I fan sono molto preoccupati e pensano che l’ex concorrente di ‘Io canto’ nel 2010 e vincitore di ‘Sanremo Giovani’ nel 2012 abbia abbandonato la scuola.

All’ingresso in studio dei ragazzi, tutti sono rimasti perplessi nel non vedere scendere le scale Alessandro Casillo. Ovviamente lecito chiedersi il motivo per cui non ha preso parte all’appuntamento settimanale.

Sui social gira voce che sia stato visto allontanarsi in lacrime dallo studio prima della registrazione di venerdì. Ma oggi non c’è stato alcun annuncio ufficiale.

Amici 19: perchè Alessandro Casillo ha abbandonato la scuola

I fan più attenti hanno notato che nel momento in cui Maria ha mostrato nel led i ragazzi che ancora non hanno ottenuto la maglia, la sua immagine non è comparsa e non è stato menzionato nel corso della puntata.

“La felpa verde è quello che mi serve per fare quello che amo nella mia vita”, aveva detto qualche giorno fa.

Il motivo più plausibile potrebbe essere che al giovane allievo è stato comunicato che non farà parte della classe del serale, oppure che sia stato stesso Casillo a dover rinunciare per motivi personali.

I followers hanno, anche, contattato il fratello Michele, per avere qualche notizia in merito, che ha risposto con un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram:

“NON RISPONDO A NESSUNO. CHIEDO SCUSA IN ANTICIPO”.

Anche il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto. “Ma come mai hai abbandonato?” ,“Ci manchi”, “Cosa è successo”. Questi sono alcuni dei commenti lasciati sotto l’ultimo post del cantante.

Non ci resta che attendere di sapere il motivo dell’assenza di Alessandro Casillo.