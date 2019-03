Uomini e Donne, Angela Di Iorio: il retroscena toccante sulla sua vita prima del programma

La sua partecipazioni al programma ha sconvolto un po’ tutti. Angela Di Iorio, dama del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, ha suscitato non poche polemiche all’interno dello studio televisivo. Soprattutto a causa delle sue richieste e pretese. La donna napoletana, infatti, aveva chiesto esplicitamente un uomo che le facesse fare la “bella vita”. Viaggi, crociere, uscite serali. Insomma, tutte richieste lecite, bisogna ammetterle. Ma che, però, hanno suscitato l’ira di tantissimi uomini e donne del parterre del programma. Ma, soprattutto, di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tuttavia, però, Angela ha sempre risposto a tali accuse. Spiegando il motivo di questa scelta. Dovuta, quindi, ad un’esperienza pregressa. Ma cosa le sarà successo, quindi? Ecco i particolari.

Angela Di Iorio Uomini e Donne: il retroscena toccante sulla sua vita privata

Le richieste di Angela Di Iorio, quindi, sono sempre state duramente attaccate. La donna napoletana, infatti, ha sempre richiesto un uomo che, dal punto di vista economico, non le facesse mai mancare nulla. Delle pretese, quindi, davvero particolari a detta di molti all’interno dello studio televisivo. Secondo Gianni Sperti, infatti, era impensabile che una donna anziana potesse aspirare al benessere economico. Anziché quello affettivo. D’altra parte, però, Angela aveva delle motivazioni ben precise. Che si rintracciano soprattutto nella sua vita privata pregressa alla partecipazione del programma. Nel 2011, infatti, Angela è rimasta vedova. Senza, quindi, l’aiuto economico del marito, la dama ha dovuto rimboccarsi le maniche per permettere ai suoi 3 figli di vivere e crescere dignitosamente. “Ho svolto diversi lavori. Ho fatto la rappresentante. Ho venduto biancheria. Sono stata promoter nei centri commerciali. Ed, infine, ho venduto baccalà. Poi, sapendo affettare, mi sono occupata di salumi. Fino all’anno scorso. Ho lavorato, infatti, come venditrice. Otto ore al giorno in piedi per quaranta euro”, questo dichiara Angela sul magazine di Uomini e Donne. Insomma, Angela è una donna che ha davvero sudato e faticato tanto nella sua vita. È più che giusto, quindi, che adesso voglia godersi la sua vita.