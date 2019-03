Aurora Ramazzotti: spunta il motivo per cui ha rifiutato L’Isola dei Famosi

Aurora Ramazzotti ha rifiutato l’Isola dei Famosi all’inizio di questa nuova stagione per un motivo ben preciso. Stando a quanto abbiamo visto nelle varie ospitate in televisione, Alessia Marcuzzi l’aveva invitata personalmente a prendere parte al reality show. Un reality che, per carità, per quanto possa essere duro e complicato, poteva rappresentare un’ottima occasione per Aurora Ramazzotti per farsi conoscere per quella che è. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha un caratterino abbastanza pepato, è molto simpatica ed ama stare tra la gente. Tutti sarebbero sicuramente stati interessati a vederla alle prese con una prova così complicata.

LEGGI ANCHE —> Aurora Ramazzotti beccata in una posizione ‘particolare’: Michelle Hunziker senza parole

Aurora Ramazzotti: perché ha rifiutato l’Isola dei Famosi

Quel ‘no’ fece clamore. Alessia Marcuzzi disse di aver invitato ufficialmente Aurora all’Isola dei Famosi. Tuttavia, Aurora disse sin da subito di non avere intenzione di prendere parte al programma. E sapete perché?

Beh, il motivo è molto semplice ma fa comunque clamore. Sì, perché non tutti rifiuterebbero un’offerta simile per un motivo del genere. Come detto da lei stessa a Mai dire Talk, Aurora Ramazzotti non ha partecipato all’Isola dei Famosi perché ha ereditato dalla mamma quello che è il suo unico difetto: l’alluce valgo. Quindi, come si può ben capire, Aurora Ramazzotti ha rifiutato l’invito di Alessia Marcuzzi perché non voleva mostrare il piedino agli italiani. Italiani che, molto probabilmente, non avrebbero neanche notato quel difetto. Se proprio così vogliamo chiamarlo, insomma. Beh, evidentemente, per Aurora è molto importante avere il piedino dritto, carino e perfetto. Non poteva sopportare che i telespettatori italiani l’avessero vista con quel difetto.

NO Isola dei Famosi, e Grande Fratello Vip?

Chissà. Dopo aver detto no ad Alessia Marcuzzi, Aurora Ramazzotti potrebbe aspettare il prossimo reality targato Mediaset per farsi apprezzare dal pubblico italiano. Magari, al Grande Fratello Vip, potrebbe utilizzare delle calze o delle scarpe chiuse tutto il tempo per non lasciar intravedere il piedino incriminato.

Per essere aggiornato in tempo reale su Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti —-> CLICCA QUI