Belen Rodriguez su Instagram si mette in costume da bagno e si scattare una foto da capogiro che fa impazzire i fan.

Belen Rodriguez torna come sempre a far sognare i suoi fan con uno scatto in costume da bagno veramente da capogiro. La showgirl argentina ha infatti da poco postato una fotografia sul popolare social network Instagram che la ritrae sdraiata su una spiaggia assolata con indosso un costume di MeFui, la linea di Bikini sponsorizzata proprio dalla famiglia Rodriguez.

Leggi anche: Belen Rodriguez stesa sul divano, il fotografo scatta quando accavalla le gambe

Belen Rodriguez Instagram: la foto in costume, “Chocolate”

Belen Rodriguez questa volta nello scatto postato su Instagram non manca di mettere in mostra tutta la sua bellezza con uno stacco di coscia in evidenza e un fisico mozzafiato esaltato dal bikini. La una parte superiore del costume da bagno è fatto con del pizzo nero, simil Sangallo, e la coppa è marrone con delle righe sottili nere. Il titolo della foto è Chocolat che, effettivamente ritrae perfettamente la foto e l’idea di cioccolato: dal coloro della sua pelle abbronzata, al costume passando per i capelli. Insomma questa è una di quelle foto da capogiro che i fan di Belen Rodriguez non ho potuto non apprezzare con tantissimi commenti particolari: “Da che pianeta arrivi? Sei uno spettacolo di donna? Complimenti sei bellissima”.

Belen la foto su Instagram che piace a Stefano De Martino

Tra i like spunta anche quello di Stefano De Martino ex compagno della famosa showgirl Argentina col quale ha avuto un figlio, il piccolo Santiago che spesso compare nelle storie e nelle foto dei due. Sul loro ritorno di fiamma infatti stanno ultimamente spopolando tantissimi rumors. C’è chi sostiene che i due si siano baciati, chi invece li ha visti andare via verso Sanremo insieme. Insomma sembra che i due oramai non si nascondano più e che stiano mostrando di nuovo a tutto il mondo il loro ritorno di fiamma e il loro amore ritornato forte come una volta.

Per sapere tutto su Belen Rodriguez e la storia d’amore con Stefano De Martino CLICCA QUI