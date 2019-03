Belen Rodriguez in camerino, l’abito si apre proprio lì: si vede tutto

Anche questa sera è in onda il talent di Rai Uno. Seppure sia l’ultima puntata di Sanremo Young, sembra proprio che Antonella Clerici abbiano intenzione di regalarci uno spettacolo davvero unico. Come annunciato precedentemente, dunque, queste sera verrà decretato il vincitore tra i 10 giovanissimi talenti di questa seconda ed inedita edizione. Protagonista indiscussa di questo imperdibile appuntamento è senz’altro Belen Rodriguez. L’argentina, infatti, fa parte della giura del talent. Una veste del tutto inedita per lei ma che, a detta di molti, indossa benissimo. Secondo le parole dei suoi numerosi fan la showgirl, infatti, è una delle poche che riesce a dare giudizi obiettivi su danza e canto. Ovviamente, non può passare inosservato il suo outfit. Vediamo tutto nel dettaglio.

È un periodo davvero ricco dal punto di vista lavorativo per Belen Rodriguez. La showgirl, infatti, non solo è in procinto di preparare la nuova edizione di Colorado Cafè, insieme a Paolo Ruffini. Ma, inoltre, dal 15 febbraio è impegnata nel talent di Rai Uno. Sanremo Young, infatti, le ha dato la possibilità di cimentarsi in un ruolo del tutto inedito. Ma che, obiettivamente, veste nei migliori dei modi. Tuttavia, però, a catturare l’attenzione di tutti i suoi followers è, non solo l’obiettività con cui esprime i suoi giudizi, il suo abbigliamento. Ogni settimana, infatti, la showgirl incanta tutti. Così come l’appuntamento precedente, l’argentina indossava un fantastico pantalone bianco trasparente. Insomma, un puro spettacolo. Cosa indossa, invece, questa sera Belen? La showgirl mostra il suo outfit mentre è in camerino. Inutile dire, però, che gli occhi di tutto vanno altrove. L’argentina indossa un abito davvero particolare. E che, tra l’altro, si apre in un punto davvero particolare. Lasciando intravedere tutto. Beh, bisogna ammetterlo: è davvero uno schianto. Non credete anche voi?