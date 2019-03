C’è Posta Per te: Julia Roberts super ospite di Maria De Filippi.

L’attrice da Oscar presente in studio nella puntata di C’è Posta Per Te di sabato 16 marzo.

Julia Roberts è stata invitata dalla regina di Mediaset, Maria de Filippi, per una puntata davvero speciale. Tre figli, orfani di madre, decidono di fare una sorpresa al loro papà rimasto vedovo, il quale accetta l’invito senza esitazione. Il signor Pino, questo il nome del papà, è stato accanto alla moglie, proteggendola, fino ai suoi ultimi momenti di vita, diventando successivamente un vero e proprio casalingo, occupandosi dei suoi tre figli con tanto amore e dedizione.

La particolarità di questa storia risiede nel fatto che l’uomo è solito guardare i film di Julia Roberts, in quanto quest’ultima gli ricorda molto sua moglie.

Julia Roberts entra in studio tra gli applausi scroscianti del pubblico. Inizia un simpatico siparietto con Maria De Filippi.

La traduttrice Olga Fernando, da sempre braccio destro della De Filippi quando si tratta di ospiti stranieri, traduce in tempo reale i dialoghi con la bella attrice.

Maria consegna a Julia delle cartoline di Roma, invitandola a scriverle per i suoi amici e familiari. L’attrice decide di dedicare un pensiero a sua sorella e ai suoi figli. Un’altra cartolina è per George Clooney che l’attrice descrive, scherzosamente, come un uomo pieno di sé.

Successivamente l’incontro con il signor Pino che visibilmente commosso, abbraccia l’attrice che dichiara: “Anche io ho tre figli. È splendido che i tuoi ragazzi ti abbiano dimostrato in questo modo l’amore che provano per te. Sei veramente un modello di vita da seguire”.

L’attrice porge un regalo al signor Pino come simbolo della loro nuova amicizia.

Una storia commovente, conclusa con l’apertura della busta da parte dell’uomo e l’abbraccio con i suoi figli.