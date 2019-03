Cecilia Rodriguez viene truccata, la maglia è troppo scollata e si vede tutto

Cecilia Rodriguez in pochissimo tempo è diventata una sorta di istituzione nel mondo dei social e, in maniera meno specifico, anche nel mondo dello spettacolo. A tal proposito è stata senza ombra di dubbio determinante la sua partecipazione al “grande Fratello VIP” che le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare non più solo come sorella della più famosa Belen.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Cecilia Rodriguez, noto volto della televisione e famosissima modella argentina, per essere sempre aggiornato sulla sua vita sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Su Instagram si può attestare quanto sia amata. Sono, infatti, quasi quattro milioni i seguaci che può vantare sul noto social network, con ogni post o storia che raggiunge un numero davvero importante di persone.

Per non perderti mai un post, una foto, una storia o un video che Cecilia Rodriguez condivide con i seguaci su Instagram, allora CLICCA QUI!

Cecilia Rodriguez, maglia troppo scollata su Instagram

Nello scatto in questione la scollatura è davvero mozzafiato ed eccessiva, con gli occhi di tutti che non poteva non posarsi su questo dettaglio, facendo finire in secondo piano il contesto. A tal proposito, nelle ultime ore si sta vociferando sempre più di una sua gravidanza, con la voce che rimbalza da qualche tempo.