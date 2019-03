Chi è Veronica Pivetti: età, carriera e vita privata della nota attrice.

Veronica Pivetti è un volto noto alla tv italiana: è un attrice, doppiatrice e conduttrice tv. Iniziò la sua carriera facendo la doppiatrice, aveva solo sette anni. Negli anni ’80 si dedicò al doppiaggio e nei ’90 iniziò anche a farsi conoscere come co-conduttrice e come attrice. Ecco svelati tutti i dettagli sulla carriera, sulla vita privata e tutte le curiosità di Veronica Pivetti.

Chi è Veronica Pivetti: biografia e carriera della nota attrice

Veronica Pivetti nasce il 19 febbraio 1965 a Milano: figlia del regista Paolo Pivetti e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli; è la sorella minore della politica Irene Pivetti. Sin da piccola ha mostrato la sua passione per le arti recitative e drammatiche: infatti a soli 7 anni ha fatto il suo debutto come doppiatrice. Negli anni ’80 ha lavorato in alcuni programmi per piccoli, come Bim Bum Bam, Sentieri ed è lei che ha donato la voce di Crilin in Dragon Ball.

Dopo anni trascorsi a doppiare film o cartoni animati, diventa co-conduttrice di Quelli che…il calcio. Grazie alle sue esperienze che le hanno permesso di farsi conoscere, venne contattata da Carlo Verdone per partecipare al film “Viaggi di nozze” nel ’95. Con il suo debutto in un film, aprì la sua porta nel mondo della televisione. Ha interpretato una parte in “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica”, ha doppiato il cartone Disney “Hercules”: è lei la voce dell’affascinante Megara. Nel ’98 ha condotto il Festival di Sanremo.

La Pivetti ha interpretato una parte nelle serie tv Commesse e Provaci ancora prof!. Tra il 2003 e il 2015 ha preso parte alla serie del noto maresciallo Rocca: al fianco di Gigi Proietti, ottenne tantissimi consensi e notorietà. Ha condotto anche un programma su Radio2 nel 2005, intitolato “Veronica In”. Tantissime le esperienze lavorative di Veronica Pivetti che ormai è conosciuta in tutta Italia ed oltre,grazie alla sua bravura nella recitazione, nel doppiaggio e nella conduzione. Ha scritto anche due libri, “Ho smesso di piangere: la mia odissea per uscire dalla depressione” nel 2012, e “Mai all’altezza” nel 2017. Insomma, un’artista a 360 gradi.

Veronica è stata sposata dal ’96 al 2000 con il suo collega, attore e doppiatore, Giorgio Ginex. Al momento la donna è single e senza figli: lei stessa dichiarò di non avere mai avuto un istinto materno.

