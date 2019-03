Ciao Darwin, un volto noto nel corpo di ballo: l’hanno notata tutti.

Ieri sera, venerdì 15 marzo, è andata in onda la prima puntata della trasmissione di Canale cinque condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Ciao Darwin 8. Una puntata esilarante che ha messo di fronte due squadre. Quella degli Chic, capitanata da Enzo Miccio e quella degli Shock, capitanata da Lisa Fusco. Tra una sfida e l’altra non poteva mancare la disarmante entrata in scena dell’attesissima Madre Natura. Le bellezze femminili in Ciao Darwin, si sa, non mancano ed oltre a madre natura, il pubblico in studio e a casa ha potuto ammirare le le bellissime ballerine del corpo di ballo. Una su tutte ha però attirato l’attenzione dei più. Una ragazza mora che è i telespettatori più esperti ricorderanno di certo in quanto è stata protagonista di un altro programma in onda, come Ciao Darwin 8, sempre su Canale Cinque.

Ciao Darwin, la tentatrice di Temptation Island Fabiola Cimminella nel corpo di ballo del programma

Quando il corpo di ballo è entrato in scena in molti hanno notato una ballerina che aveva un volto noto. Si tratta di Fabiola Cimminella, la single di Temtation Island che, durante l’edizione del programma di Maria De Filippi, aveva messo a repentaglio la storia d’amore tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. Fabiola non è nuova a questi ruoli all’interno dei programmi televisivi. L’ex tentatrice infatti, in passato, è stata anche ballerina del corpo di ballo del programma comico, in onda su Rai Due, Made In Sud. Fabiola, tra l’altro, è stata anche l’ex fidanzata di Matteo Guerra. Insomma un inizio col botto per il programma Ciao Darwin otto che ha registrato ascolto elevatissimi, probabilmente grazie anche alle innumerevoli bellezze presenti nel programma. E, tra queste, c’è sicuramente anche la bella ballerina Fabiola Cimmella.