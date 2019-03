Diletta Leotta prima della diretta: cerca di coprire la scollatura ma non ci riesce

Tra le donne più amate e bramate da parte degli italiani non si può non annoverare la bellissima Diletta Leotta. Nel tempo, infatti, è diventata una vera e propria istituzione nel mondo del giornalismo sportivo nostrano. Da un lato il motivo di tanto successo va certamente ricercato nella sua straordinaria capacità in conduzione, ma è altrettanto innegabile che in tal senso ha giocato un ruolo non di poco conto la sua straordinaria bellezza.

Questa sera sarà protagonista, per Torino vs Bologna, su DAZN e prima di andare in diretta ha condiviso una storia che non è passata inosservata. Ecco per quale motivo.

Diletta Leotta prima della diretta prova a coprire la scollatura

Nel boomerang che ha condiviso sul sul profilo Instagram in modalità storie, si vede la bellissima giornalista siciliana mentre cerca di coprire la sua scollatura con dei fogli anche se i risultati non sono stati propriamente quelli auspicati, per così dire. D’altronde ha abituato i suoi follower con immagini di questo tipo.