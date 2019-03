Domenica Live e Domenica In: ecco svelati tutti gli ospiti di domenica 17 marzo 2019. Pronti per un’altra domenica in compagnia di Mara Venier e Barbara D’Urso?

Domenica Live e Domenica In riempiranno il nostro pomeriggio di televisione di questa domenica, 17 marzo 2019. C’è sempre grande attesa per i programmi che hanno alla conduzione rispettivamente Barbara D’Urso e Mara Venier. Tanta attesa soprattutto per le tematiche che sceglieranno di trattare e gli ospiti che arriveranno in trasmissione. Ecco, stando alle ultime indiscrezioni, c’è qui la lista completa degli ospiti di Domenica In e qualcuno di Domenica Live.

Ospiti Domenica In e Domenica Live: cosa accadrà?

A Domenica In con Mara Venier ci saranno diversi ospiti abbastanza importanti. Ecco la lista completa: Red Canzian, Lino Banfi, Rosanna Banfi, Pif, Giusy Ferreri, Boombdabash e per finire, tornerà Paola Barale. Già, perché secondo quanto riportato da TV Blog dovrebbe tornare a rispondere alle domande di Mara Venier dopo l’ultima ospitata nella scorsa puntata.

Domenica Live è un po’ più avvolta nel mistero: Barbara D’Urso ha cercato di rivelare meno rispetto alla sua concorrente di Rai Uno. Le prime indiscrezioni parlano di un matrimonio in diretta su Canale 5, con Barbara D’Urso che probabilmente farà da testimone (si scherza). Ma non solo: a quanto pare, come annunciato dalla Barbarella nazionale, ci sarà anche la figlia appena nata di un personaggio molto conosciuto della televisione italiana. Non ha voluto svelare il nome, Barbara D’Urso, ma stando a quanto trapelato da alcuni profili Instagram, possiamo pensare che si tratti proprio di Nancy, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e cantante neomelodica napoletana. Sì, molto probabilmente sarà lei a portare la sua splendida Giulia, new entry in casa sua, nel salotto di Barbara D’Urso.

Mara Venier e la frecciatina a Barbara D’Urso

Sembra non avere fine la ‘guerra’ a distanza tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Le due si sfidano a colpi di ascolti auditel e vanno avanti ormai da mesi. L’ultima frecciatina è arrivata dalla zia Mara: “Sono stati gli anni più belli, quelli di ‘Buona Domenica’. Con me c’erano Fiorello, Massimo Lopez, Claudio Lippi, Luca Laurenti”. Con queste parole ha cercato di ricordare gli anni in cui c’era lei a condurre il programma. Una bordata alla collega Barbara D’Urso che… risponderà nella prossima puntata di Domenica Live? Chissà…