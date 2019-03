Ema Kovac, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 8: età, Instagram e vita privata.

Biondissima, occhi verdi e un corpo da capogiro. Ieri sera, venerdì 15 marzo, durante la prima attesissima puntata di Ciao Darwin, abbiamo potuto ammirare la nuova Madre Natura. Si chiama Ema Kovac e come ogni madre natura che si rispetti è di una bellezza disarmante. Il suo ingresso in studio ha incantato il pubblico in studio e a casa, oltre ai conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma chi è Ema Kovac? Cosa ha fatto fino ad oggi nella sua vita? Chi è il suo fidanzato? Per conoscere davvero tutto sul suo conto, allora continuate a leggere questo articolo.

Ema Kovac, la Madre Natura della prima puntata di Ciao Darwin 8 che ha incantato i telespettatori

Durnte la prima puntata di Ciao Darwin 8, in cui si sono affrontati gli chic, capitanati da Enzo Miccio e gli shock, capitanati da Lisa Fusco, non poteva mancare la consueta entrata in scena di Madre Natura. Il suo nome è Ema ed ha incantato tutti. Ema è nata in Croazia ma attualmente vive a Milano, ama viaggiare e fa la modella di professione. Il suo volto infatti non è sconosciuto, in quanto è stato associato a diversi marchi di abbigliamento per i quali è stata testimonial. Ema è felicemente fidanzata con un ragazzo italiano di nome Luca Lanticina. I due sono davvero inseparabili come testimoniano gli innumerevoli scatti fotografici insieme postati sui social della modella. Un amore tanto forte da portarli all’altare. Infatti il 25 dicembre 2018 la Kovac ha detto il fatidico ‘si’ alla proposta di matrimonio avanzatagli dalla sua dolce metà. Ema è abbastanza seguita su Instagram. Il suo profilo attualmente conta circa 60 mila seguaci, ma non ci stupiremmo se, nelle prossime ore, questo numero subisse una impennata importante. Nelle ore scorse ha postato una sua foto in costume con la seguente didascalia: “Orgogliosa di essere la prima Madre Natura di Ciao Darwin 8”.