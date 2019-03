Luciana Littizzetto: la sua splendida figlia appena laureata

Un volto noto della tv italiana, Luciana Littizzetto, ha una bellissima figlia che si è appena laureata. A farlo sapere è Luciana sul suo profilo Instagram.

Luciana Littizzetto, famosissima nella televisione italiana, è una conduttrice, comica, speaker e attrice. Riesce sempre a far parlare di se’, nel mondo del lavoro. Ma della sua vita privata ne parla molto poco. Il 13 marzo 2019, Luciana, però, ha voluto completamente stravolgere il tutto. La comica, infatti, ha fatto sapere, tramite un post su Instagram, che la sua figlia adottiva si è laureata. Insomma, un’occasione valida per essere in contatto con i suoi followers.

LEGGI ANCHE—> C’è Posta per te, Luciana Littizzetto imbarazza la De Filippi: “Brilli come tre Barbara D’Urso”

Luciana Littizzetto, fantastico annuncio: la sua splendida figlia si è laureata

Il volto famoso della tv italiana, Luciana Littizzetto, non è riuscita a diventare mamma naturalmente ed insieme al suo compagno, Davide Graziano, hanno preso in adozione due bellissimi fratelli di origine macedone, Vanessa e Jordan Beljuli, quando avevano 9 anni lui e 12 anni lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Luciana Littizzetto: “Situazione delicata”: una brutta notizia

I suoi figli stanno crescendo ed iniziano ad superare i primi obiettivi. Proprio mercoledì 13 marzo 2019, Luciana ha reso noto a tutti i suoi fans che Vanessa si è laureata, pubblicando un post su Instagram con la simpatica didascalia: “Altro che dottoressa Gio’…dottoressa Va!”. Insomma, come sempre la comica è davvero ironica.

Questo il post:

Luciana Littizzetto in tv è una vera professionista, sempre pronta a far ridere il suo pubblico e a dire sempre ciò che pensa nel programma “Che tempo che fa”, insieme al conduttore Fabio Fazio. Si definisce mamma come tutte le altre, ansiosa e apprensiva. Innamorata dei due suoi figli adottivi, Luciana ha ricevuto tantissimi commenti di auguri sotto il post pubblicato ed anche una valanga di complimenti.

“Brava dottoressa, e brava anche la mamma”, “Auguri Luciana. A te, per prima. Dietro questi successi ci sono famiglie dalle spalle robuste”, “Bella e brava!!! Complimenti a lei e tanto affetto per te!!! Che soddisfazione vedere realizzati i propri obiettivi:i suoi di ragazza e tuoi di mamma! Complimenti a non finire mai!!!”: questi sono alcuni giudizi dei suoi followers che hanno commentato il post pubblicato. Tra l’altro, diciamoci la verità, sono più che meritati. La laurea è davvero un ottimo traguardo. Complimenti ancora.

Per ulteriori news su Luciana Littizzetto, sulla sua carriera e sulla sua vita privata—> CLICCA QUI