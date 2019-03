Giulia De Lellis: quanto guadagna per ogni post che pubblica su Instagram

La giovane romana Giulia De Lellis ha riscosso, sin da subito, un notevole successo. Conosciuta dal pubblico grazie al programma Uomini e Donne, da cui è uscita insieme ad Andrea Damante, Giulia ha fatto innamorare tutti. Complici, ovviamente, di tale successo, il suo carattere frizzantino e peperino. Ma, soprattutto, grazie alla sua naturale bellezza. Nonostante, infatti, la sua giovane età, Giulia vanta un seguito davvero assurdo. Tanto che, attualmente, detiene un record di incassi davvero pazzesco. Alcuni quotidiani, infatti, l’hanno definita la seconda Chiara Ferragni. A quanto pare, l’influencer romana guadagnerebbe davvero tantissimo con ogni singolo post pubblicato su Instagram. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis, la sua vita privata, gli scoop sulla sua relazione con Andrea Damante, i suoi prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue foto più belle su Instagram –> clicca qui

Giulia De Lellis: quanto guadagna per ogni post che pubblica su Instagram

La carriera da fashion blogger di Giulia De Lellis è iniziata un po’ per caso, ammettiamolo. Nemmeno la giovane romana, infatti, si sarebbe aspettata un tale riscontro da parte del pubblico italiano. Tuttavia, però, a quanto pare, il suo successo aumenta sempre di più. Tanto che, attualmente, Giulia è testimonial di tantissimi brand molto famosi ed importanti. Lo si può vedere, infatti, dai continui post che la romana pubblica su Instagram. Piuttosto, sapete quanto guadagna la giovane romana per ogni singolo scatto condiviso? No? Beh, vi anticipiamo che sono dei numeri davvero pazzeschi. Pensate, Giulia guadagnerebbe circa 6000 mila euro per ogni foto condivisa sul famoso social netowrk. Insomma, delle cifre davvero esorbitanti. È vero. Tuttavia, però, sono più che meritati. La romana, infatti, è davvero deliziosa. E se, prima o poi, questo suo successo terminerà? Tranquilla, Giulia ha una risposta a tutto.