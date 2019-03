Sara Affi Fella incinta? La notizia esplode, la sua risposta fuga ogni dubbio

L’ex tronista è riuscita a tornare, finalmente, ad una vita normale. Dopo, infatti, la bufera che causò anche la sua sortita dal programma “uomini e Donne” legata a sua frequentazioni e storie amorose (a quanto pare due) fuori dallo show di Maria De Filippi. Ebbene, da qualche tempo ha trovato l’amore e nelle ultime ore stava iniziando a circolare con insistenza sempre maggiore una voce a dir poco clamorosa.

Secondo alcuni, infatti, la bellissima donna sarebbe in dolce attesa. La notizia non è passata inosservata anche per i suoi seguaci su Instagram che, di conseguenza, hanno iniziato a tempestarla di domande. E ad una di queste domande ha deciso di rispondere spiazzando tutti.

Sara Affi Fella incinta? La sua risposta chiarisce tutto

Stando a quanto da lei scritto su Instagram, si tratta di una voce da non tenere assolutamente in considerazione dal momento che ha replicato con un chiaro ed inequivocabile “no”. Insomma, al momento non è in dolce attesa.