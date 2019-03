Stasera in Tv, sabato 16 marzo: C’è Posta per Te | Anticipazioni.

Questa sera, sabato 16 marzo, andrà in onda l’ultimo appuntamento con C’è Posta per Te. Durante questa ultima puntata ci saranno ospiti davvero speciali: due star internazionali per chiudere col botto questa fortunatissima edizione dello storico programma condotto da Maria De Filippi. Dopo le tante celebrità internazionali come Owen Wilson e Ricky Martin, accolte in studio dalla padrona di casa, nell’ultima puntata sarà la volta di due icone femminili del cinema. Stiamo parlando di Sophia Loren (sulla sua presenza ci sono però dei dubbi, ndr) e Julia Roberts (la sua presenza è certa, ndr).

C’è Posta per Te: ospiti e anticipazioni dell’ultima puntata

Dunque, se sulla presenza di Sophia Loren ci sono ancora dei dubbi, la partecipazione di Julia Roberts è una certezza. La star di Hollywood entrerà in studio con la sua immancabile eleganza e farà una sorpresa ad una persona. Portare Julia Roberts in una trasmissione italiana è stato un vero e proprio colpo di scena per Maria De Filippi che ha voluto chiudere l’edizione 2019 di C’è Posta per Te con il botto. Una edizione fortunatissima quella che si concluderà questa sera. Maria con le sue storie ha fatto piangere, emozionare e divertire anche grazie ai grandi ospiti che ha postato in studio, come Balotelli, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Al Bano e Romina Power, Luciana Litizzetto, Ricky Martin e tanti altri. A proposito di Ricky Martin, quest’ultimo è stato ufficializzato pochi giorni fa come il nuovo direttore artistico del serale di Amici. Dopo C’è Posta per Te infatti, la De Filippi non abbandona il sabato sera di Canale Cinque e torna immediatamente alla carica con Amici il Serale, in onda da sabato 30 marzo. Insomma non ci resta che attendere questa sera per goderci le ultime emozionanti storie.

