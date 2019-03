Torino – Bologna in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Un sabato all’insegna del grande calcio, quello in corso, che ha regalato fin qui uno spettacolo di primissimo ordine e che, probabilmente, subirà una ulteriore impennata nel finale. Già, perché questa sera alle ore 20.30 si sfideranno due squadre che fanno del gioco offensivo un marchio di fabbrica. Da una parte il Torino di Mazzarri, che cercherà di continuare a correre ed a inseguire il sogno che si chiama Europa League. Dall’altra parte, invece, c’è il Bologna, che vincendo nell’ultimo turno si è rilanciato nella lotta per difendere la categoria.

Questa partita dunque è una ottima occasione per entrambe le compagini per inseguire ancora i rispettivi obiettivi e dunque c’è da attendersi che nessuna delle due avrà un atteggiamento rinunciatario.

Torino – Bologna, dove seguirla in streaming e in diretta tv

Questa partita è in programma per le ore 20.30 e sarà trasmessa in esclusiva sull'emittente streaming DAZN.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Zaza, Belotti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

