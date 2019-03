Estrazione Million Day oggi 15 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Tra gli appuntamenti fissi di ogni giorno merita certamente una menzione particolare l’estrazione del Million Day. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una delle lotterie più amate in senso assoluto e capire le ragioni di un simile successo non risulta essere particolarmente difficile. Ogni giorno, infatti, alle ore 19.00 avviene l’estrazione dei cinque numeri vincenti ed i fortunati potranno portare a casa la cifra da urlo pari ad un milione di euro. Si tratta di una lotteria molto amata e non è certamente un caso, dal momento che non solo è un appuntamento quotidiano, ma per di più i numeri che possono essere estratti vanno solo da 1 a 55.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie estrazioni che si tengono ogni giorno in Italia, con un riferimento particolare alla lotteria del Million Day, tra le più amate in senso assoluto, allora CLICCA QUI!

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 15 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 15 marzo | Come si gioca

Per prendere parte a questa lotteria e sperare di portare a casa il milione di euro che viene messo in palio dovrai acquistare, al costo di un euro, il biglietto scegliendo, poi, cinque numeri compresi tra 1 e 55. A questo punto dovrai attendere l’estrazione delle ore 19.00 con le dita incrociate.

Estrazione Million Day oggi 15 marzo | Gioca responsabile

Ricorda di porre il divertimento sempre al primo posto nella scala gerarchica degli aspetti da tenere in considerazione nel momento in cui ricorri al gioco d’azzardo. Questi, invece, i numeri estratti ieri 14 marzo.