Uomini e Donne, Irene Capuano è incinta? Il video pubblicato su Instagram da Luigi Mastroianni non lascia spazio a dubbi.

Il loro è un amore che va a gonfie vele. Luigi e Irene, dopo l’uscita dalla trasmissione Uomini e Donne, si amano più che mai. Il tronista, dopo una lunga indecisione tra Irene e Valentina, ha fatto la sua scelta ed ora è più felice che mai. Felice e innamorato della sua Irene, con la quale in questi giorni si trova a Venezia. Un viaggio romantico, che i due amano condividere coi numerosissimi fan attraverso i loro profili Instagram. E proprio un video pubblicato poche ore fa da Luigi Mastroianni ha incuriosito non poco il pubblico del web. La coppia, che appare sempre affiatatissima, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni molto interessanti. Probabilmente ironiche, ma qualcuno ha sollevato qualche dubbio. Scopriamo di che si tratta.

Uomini e Donne, Irene Capuano è incinta? Il video pubblicato da Luigi spiega tutto

Durante il soggiorno a Venezia, la neo coppia si diverte a postare molte storie su Instagram, che ritraggono i momenti più divertenti del loro viaggio. In un video postato dal bel Luigi, vediamo Irene che mangia un gelato, mentre sono a passeggio per la città delle gondole. Ed è qui che Luigi pronuncia una frase molto particolare: “Raga questa non fa altro che mangiare!”. Nasce così un simpatico botta e risposta tra i due, e la sua dolce metà subito gli risponde: “Mi hai messo incinta, questa è la verità!”.

I due scoppiano a ridere e poi Luigi esclama :”La smetti con queste dichiarazioni?” Dichiarazioni ironiche insomma, quelle di Irene. Nessuna gravidanza in vista, per il momento. Ma a giudicare dalla forte intesa dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, il futuro per la coppia si preannuncia davvero roseo. Ecco l’ultimo video postato da Luigi, che ironizza ancora sull’inesauribile voglia di cibo della sua metà.. anche alle tre di notte: