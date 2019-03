Uomini e Donne, altra gaffe di Teresa Langella in diretta: ridono tutti

Tra i personaggi più amate degli ultimi tempi nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” non si può non annoverare Teresa Langella. L’ex tronista napoletana, infatti, è stata molto chiacchierata nell’ultimo periodo a causa, tra virgolette, della sua scelta. Aveva, infatti, deciso di uscire dal programma con Andrea Dal Corso, ma il ragazzo aveva deciso, per così dire, di declinare l’invito dal momento che si erano insinuati in lui dei dubbio.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima ormai ex tronista del programma “Uomini e Donne” Teresa Langella e per sapere sempre tutto a proposito sia della sua vita privata che di quella professionale, allora CLICCA QUI!

La tronista napoletana, però, ha abituato il suo pubblico al suo modo quanto meno particolare di parlare. Molto schietto e diretto. E nel suo ultimo confronto con Andrea e con Antonio le è scappata un’altra perla che non è passata inosservata e che ha fatto ridere tutti, sia in studio che a casa.

Uomini e Donne, altra gaffe di Teresa Langella

Nelle ultime settimane si sta vociferando con insistenza sempre maggiore di un presunto ritorno di fiamma tra lei ed Andrea Dal Corso. Ma è nel corso del confronto avuto con i suoi due ex corteggiatori che ha fatto divertire tutti con una frase un po’ fuori luogo, per così dire. Ha infatti usato una espressione singolare: “Per come sono stata creata…”