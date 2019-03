Verissimo, Aldo Baglio confessa ai microfoni di Silvia Toffanin: “Ecco perché mi sono separato da Giovanni e Giacomo”.

Nella puntata di oggi 16 marzo 2019, definita delle prime volte dalla conduttrice, è la prima volta anche per lui nello studio della trasmissione del sabato pomeriggio. O meglio, è la prima volta da solo. A Verissimo infatti, Aldo Baglio ci era già stato, ma in compagnia dei fedelissimi amici e colleghi Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Stavolta, il comico siciliano è solo. Il motivo? L’ha spiegato proprio lui ai microfoni della conduttrice Silvia Toffanin.

Per tutte le informazioni dettagliate sull’intervista a Aldo Baglio e agli altri protagonisti di questa puntata di Verissimo CLICCA QUI!

Verissimo, Aldo Baglio confessa il motivo della separazione da Giovanni e Giacomo

Dopo il consueto video di presentazione, con tutti i momenti più salienti della sua vita, Aldo del famoso trio “Aldo Giovanni e Giacomo”, inizia a parlare proprio di questo straordinario rapporto tra i tre. Con Giovanni la conoscenza è nata in oratorio, Giacomo invece è subentrato negli anni ’90. Da quando si sono conosciuti, i tre sono inseparabili. Non semplici colleghi, ma veri amici: “Vivevamo in simbiosi, e le nostre esperienze nella vita le portavamo sul palcoscenico”. Un legame duraturo, da cui sono nati numerosissimi film di successo. Un legame di cui però negli ultimi tempi qualcuno ha dubitato. C’è stata una rottura nel famoso trio comico?

Leggi anche —->Verissimo, il commovente appello di Veronica Pivetti: “La depressione è una malattia che va curata”

La risposta l’ha data proprio oggi Aldo a Silvia Toffanin: “Nessuna separazione! E’ solo una pausa, un anno sabbatico in cui ognuno di noi si è dedicato ad altro. Giovanni ha scritto un libro e ha partecipato allo show di Celentano, Giacomo ha lavorato in teatro e io mi sono dedicato al film”. Aldo Baglio sarà infatti sul grande schermo con Scappo di casa dal 21 marzo. Niente paura quindi per i fan del trio comico: dopo la breve pausa Aldo Giovanni e Giacomo si riuniranno e daranno vita a nuovi interessanti progetti.